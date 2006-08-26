Силовой захват Кременчугского сталелитейного - не исключен

Новое руководство Кременчугского сталелитейного завода не исключает силового захвата предприятия со стороны представителей старого менеджмента предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель правления КСЗ Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

«Мы ждем ответной реакции, в т.ч. силовой. Но нам бояться нечего мы заняли посты в соответствии с решениями акционеров и подтвердили правоту в суде»,- сказал он.

Помощник председателя правления Алексей ШТАМБУРГ заявил, что слова представителей старого менеджмента о незаконном захвате предприятия говорят о том, что «старый менеджмент не совсем владеет ситуацией и, возможно, может вернуть власть используя все методы. Мы пришли сюда по решению суда».

Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером, группа неизвестных совершила попытку захватить админкорпус Кременчугского сталелитейного завода. Милиция задержала более 30 нападавших.