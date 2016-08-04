Во Львове произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший (фото)

Во Львове утром 4 августа в многоквартирном доме по улице Коломыйской прогремел взрыв, в результате которого тяжелые травмы получил 31-летний львовянин, который снимал квартиру в этом доме.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительным данным, выйдя из квартиры, мужчина увидел у дверей два пакета с мусором. Когда он попытался отодвинуть пакеты ногой, прогремел взрыв. С тяжелыми ранениями пострадавший был госпитализирован. Сейчас врачи устанавливают диагноз. Также повреждены стены общего коридора на этаже и двери квартиры.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники. Сейчас правоохранители устанавливают, что стало причиной взрыва и тип задействованного взрывного устройства. Решается вопрос правовой квалификации этого преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.