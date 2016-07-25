В Кропивницком арестовали двух полицейских, подозреваемых в получении $8,5 тысячи взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, 24 июля старшему оперуполномоченному и оперуполномоченному Кировоградского отдела полиции, которых подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 8,5 тысячи долларов, суд избрал меры пресечения.

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В частности, по ходатайству прокуратуры Ленинским районным судом Кропивницкого капитану и лейтенанту полиции избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Также решением суда установлена возможность внесения залога в размере 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (110 тысяч гривен)ь.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, указанных полицейских задержали 23 июля. Они требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности жителя областного центра по надуманным обвинениям в развращении несовершеннолетних. Следователи прокуратуры задержали двух правоохранителей во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи долларов.