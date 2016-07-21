Порошенко испытал систему защищенной видеоконференцсвязи (видео)

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко испытал систему защищенной видеоконференцсвязи, позвонив главе Черниговской областной государственной администрации Валерию Куличу, который проинформировал президента о текущей ситуации в области.

Президент отметил, что использование защищенной конференцсвязи расширяет возможности эффективной координации и взаимодействия с регионами Украины и подчеркнул, что "в условиях войны информация, которая будет передаваться по этим каналам связи, будет защищена от тех ушей, для которых эта информация не предусмотрена".

Читайте такжеВ СНБО рассказали о еще одном фронте агрессии России - киберпространстве

Порошенко отметил потенциале защищенной видеоконференцсвязи.

"Это создает новые возможности для улучшения координации нашей работы с регионами. И не только губернаторами. Круг абонентов в областях будет значительно расширен", - подчеркнул президент.

Главе государства также были продемонстрированы выездные узлы связи и средства правительственной полевой связи. Отдельная часть программы была посвящена перспективам новых инвестиционных проектов в Украине.

Порошенко также отметил, что ГСССЗИ очень активно проводит работу по модернизации систем защиты информации.

Читайте такжеУкраинские хакеры взломали сайт российского пропагандистского "Первого канала"

"В конце 2013 – начале 2014 годов ситуация была ужасной. Мы имели полностью российское программное обеспечение. Мы имели полностью открытый доступ страны-агрессора ко всем нашим государственным тайнам и фактически с нуля, с чистого листа, приходилось разрабатывать технические и программные средства защиты информации, обеспечить кардинальное переоборудование и перезагрузки систем конфиденциальной связи", - сказал он.

Президент также отметил важность сотрудничества Госспецсвязи с Министерством обороны, Службой безопасности Украины и пограничниками относительно обеспечения защиты секретной военной связи и информации, которая принесла положительные результаты.