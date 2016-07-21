В Одесской области правоохранители изъяли более 5 тонн поддельного алкоголя

В Одесской области правоохранители разоблачили схему нелегального оборота поддельного алкоголя.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, схему проведения сделок со спиртом и фальсифицированными водочными изделиями разоблачили оперативники Измаильского пограничного отряда. О данном факте они сообщили в Белгород-Днестровскую налоговую инспекцию.

Общей следственно-оперативной группой, исполнявшей постановление Приморского районного суда Одессы, 20 июля были проведены обыски, в частности, в двух частных домовладениях.

"Обнаружена подакцизная фальсифицированная продукция, которая находилась в емкостях объемом от 1,5 литров до 1 тонны. Также там были составляющие для изготовления фальсификата, среди которых, в частности, ароматизаторы. Общий объем находок достиг более 2,5 тонн спирта и 2,7 тонны фальсифицированного коньяка", - сказали в секторе.

Кроме того, во время следственных действий в одном из домовладений правоохранители зафиксировали попытку уничтожения фальсификата путем его слива.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 20 июля также были проведены обыски о месту нахождения представительства компании в городе Рени.

"Во время обыска на предприятии, осуществляющем почтовое отправление грузов, выявлена почти тонна незаконно изготовленного коньяка и спирта", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление ГУ ГФС в Одесской области.