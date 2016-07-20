На Майдане Незалежности проходит акция памяти Павла Шеремета (событие окончено)
19:42, 20 июля 2016Общество
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Около 100 человек собрались на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы почтить память погибшего сегодня утром в результате взрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, почтить память Шеремета пришли его коллеги, земляки из Беларуси, а также неравнодушные граждане.
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Люди подходят и кладут цветы к фото журналиста, установленного недалеко от Стелы Независимости.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".
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