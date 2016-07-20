На Майдане Незалежности проходит акция памяти Павла Шеремета (событие окончено)

Как передает корреспондент УНИАН, почтить память Шеремета пришли его коллеги, земляки из Беларуси, а также неравнодушные граждане.

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Люди подходят и кладут цветы к фото журналиста, установленного недалеко от Стелы Независимости.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".