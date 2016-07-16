МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Турцию

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook. «В связи с введением чрезвычайного положения и установлением комендантского часа в Турецкой Республике, ограничениями движения в ключевых городах и транспортных узлах этой страны МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Турцию до нормализации обстановки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПосле попытки переворота в Турции уже задержали более 1500 человекОтмечается, что МИД внимательно следит за ситуацией в Турции и принимает все меры для получения как можно более достоверной информации. До выяснения ситуации министерство рекомендует украинцам, которые находятся на территории этой страны, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать пребывания в публичных местах, максимально ограничить пребывание на улицах.

В случаях чрезвычайных ситуаций призывают граждан немедленно связываться с Посольством Украины в Турции (телефон "горячей линии": 00 9 0533 307 72 32, адрес эл. почты: emb_tr@mfa.gov.ua), Генеральным консульством в Стамбуле (телефон "горячей линии": 90 530 612 55 77, адрес эл. почты: gc_tr@mfa.gov.ua) или сообщать на "горячую линию" МИД Украины: тел. +38 044 238 17 777.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны. В частности, по последним данным,турецкие власти задержали 754 военнослужащих вооруженных сил за причастность к мятежу.

Кроме того, в результате попытки военного переворота погибли, по разным данным, от 42 до 60 человек.