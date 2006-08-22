Днепропетровская УМВД провела спецоперацию против заказного убийства

Нашелся генеральный директор Днепропетровского областного союза промышленников и предпринимателей 70-летний Николай ОМЕЛЬЧЕНКО, исчезнувший 29 июля этого года. Сегодня он лично заявил на пресс-конференции в Днепропетровске, что все это время скрывался, опасаясь заказного убийства.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ОМЕЛЬЧЕНКО, о заказном убийстве его предупредили сотрудники областного УМВД, которые указали место и время, разработали спецоперацию по выявлению исполнителей, организаторов и заказчиков преступления, а также предоставили ему личную охрану.

Н.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что в Киеве арестована группа лиц, в частности, исполнитель и организаторы готовящегося заказного убийства. По его словам, возбуждено уголовное дело, которое расследуют МВД и Генеральная прокуратура Украины.

Как предположил Н.ОМЕЛЬЧЕНКО, его „заказали” в связи с коммерческой деятельностью на рынке страхования. По его словам, он является учредителем ЗАО „СК „Форт”, которая, в частности, занимается страхованием перевозки опасных грузов и имеет “солидных клиентов”, в том числе, ОАО „Миттал Стил Кривой Рог”.

По словам Н.ОМЕЛЬЧЕНКО, среди учредителей этой компании под другим названием с пакетом в размере 20% акций были две страховые компании, с которыми он „цивилизовано разошелся”, обменявшись акциями.

Н.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что после этого несколько лет СК „Форт” ощущала давление и попытки рейдерства со стороны указанных страховых компаний. В то же время, по его словам, на рынке страховых услуг интересы трех компаний не пересекаются.

Как сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что в Днепропетровской области пропал без вести генеральный директор областного Союза промышленников и предпринимателей Н.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По информации начальника Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области Алексея ЩЕРБАТОВА, милиция объявила о розыске Н.ОМЕЛЬЧЕНКО. А.ЩЕРБАТОВ отметил, что уголовное дело не возбуждено, потому что нет состава преступления.