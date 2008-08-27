На горящий арсенал боеприпасов срочно едет комиссия Минобороны

19:54, 27 августа 2008
Общество
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Сообщает пресс-служба МО

На место пожара, случившегося на арсенале боеприпасов вблизи города Лозовая Харьковской области, срочно отбыла комиссия Минобороны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны Украины, указанную комиссию возглавил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Николай ЦИЦЮРСКИЙ.

Как отмечают в Минобороны, главной целью работы комиссии является оказание помощи в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, определении его причин, а также обеспечении безопасности личного состава воинских подразделений, гражданского населения.

Как сообщал УНИАН, сегодня вблизи города Лозовая Харьковской области на объектах 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины вспыхнул пожар. В 16 часов пожар произошел на двух площадках арсенала, где хранились 120-миллиметровые мины, а в 16.10 дежурной службой арсенала были зафиксированы первые взрывы.

По состоянию на 18.00 персонал арсенала эвакуирован на безопасное расстояние. По предварительным данным, среди военнослужащих и работников арсенала пострадавших нет.

Справка УНИАН. 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен вблизи города Лозовая Харьковской области на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов.

 

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