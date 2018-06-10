Украинский телерынок: без российского контента

Год назад Верховная Рада приняла закон, призванный защитить информационное телерадиопространство Украины от российского контента, популяризирующего силовые органы государства-агрессора. Причин тому было несколько. Во-первых, засилье фильмов, рассказывающих о подвигах чужих героев, так или иначе представляющих страну-агрессора, вызывало возмущение украинцев, массово бойкотирующих российские товары, отказываясь их приобретать в магазинах, чтобы не поддерживать оккупанта. Во-вторых, имперская позиция множества российских деятелей кино- и телевидения относительно аннексии Крыма и развязывания Россией войны на востоке Украины. Так, российский актер Иван Охлобыстин открыто желал украинцам, «чтобы вы все умерли». А его коллега, российский актер Михаил Пореченков, решив поиграть в войну по-настоящему, отправился на Донбасс пострелять в украинских солдат.

В этой ситуации не удивительно, что украинские чиновники, наконец, поняли всю опасность российской пропаганды на украинских телеэкранах. Официально вышеупомянутый закон заработал лишь 4 июня 2015 года. В этот же день в Госкино отчитались, что ведомство запретило к показу 162 фильма и сериала, которые были произведены в России с 1 января 2014 года. И, по словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, чтобы не допускать пропаганды силовых структур государства-агрессора с украинских телеэкранов, анализировать содержание российских фильмов до выдачи им прокатных свидетельств будет специальный экспертный совет при агентстве.

В результате, по словам заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяны Фещук, показ фильмов и сериалов российского производства в украинском телеэфире сократился в 3-4 раза. «Показ российского продукта упал в 3-4 раза, по сравнению с моментом до принятия этого закона», - сказала она в ходе круглого стола в УНИАН на тему «Будущее российского продукта на украинском телерынке».

Как бы там ни было, весь год не утихают споры участников медиа-рынка относительно того, какой именно медиа-продукт можно считать запрещенным к показу в Украине, а какой таковым не является. В частности, накануне нового 2016 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины напомнил украинским телеканалам список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и контент с участием которых запрещен к трансляции в стране. В списки попали и известные советские актеры, сыгравшие эпизоды в популярных новогодних фильмах.

По словам Ульяны Фещук, в 2015 году, при проверке 8 основных общенациональных телеканалов, было зафиксировано 96 нарушений, среди которых и трансляция российских фильмов, произведенных после 2014 года, или снятых при участии актеров из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, или популяризирующих правоохранительные органов РФ.

В то же время, перечень запрещенных на территории Украины артистов является несколько преувеличенным и требует более детального рассмотрения, считает Фещук. «Мы согласны, что 83 запрещенных лица – это перебор», - сказала она.

Тем более, сам список был составлен уже после того, как были внесены изменения в закон «О кинематографии», позволяющие Госкино отказывать в выдаче прокатного свидетельства фильму, «одним из участников которого является физлицо, включенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности». Кроме того, в законе не уточнялось, распространяется ли этот запрет на фильмы, прокатное свидетельство на которые получено ранее. В результате, возникает путаница и ни субъекты телевизионного рынка, ни телезрители не понимают, в каком правовом поле они на самом деле находятся… Именно поэтому государственные регуляторы - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственное агентство Украины по вопросам кино – реагируя на жалобы и обращения участников рынка, сетуют на несовершенство действующего законодательства.

«Общество требовало санкций. И они начали применяться. Пошло ли это на пользу? Убеждена, что да. Это был вопрос национальной безопасности», - отмечает глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Виктория Сюмар.

«Украинцы относятся к этому с полным пониманием», - считает она.

В свою очередь, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что недавно был согласован регуляторный акт, устанавливающий порядок взысканий штрафов за нарушения. На сегодняшний день, по его словам, он находится на регистрации в Министерстве юстиции, в ближайшее время будет опубликован и начнет действовать.

Кроме того, в парламенте на подходе еще два документа, направленные на поддержку украинского кино- и телепроизводства. Так, 24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно определения передач европейского производства)» (№2766), а 28 января 2016 года в первом чтении был принят проект Закона «О государственной поддержке кинематографии в Украине» (№3081-д). Сейчас оба законопроекта дорабатываются в парламенте ко второму чтению.

Но и они вызывают некоторые нарекания. По словам генерального директора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, дискуссия имеет две составляющих, которые и волнуют участников рынка – «первая - идеологическая, вторая – экономическая». Он отметил, что российские производители кино и сериалов, которыми был завален украинский рынок, создавали и создают свой продукт «с использованием архетипов и образов новых героев новой России» и направленным на то, чтобы вернуть величие России. «Размещая такой российский продукт в своем эфире, мы продолжаем такую ​​же идеологическую составляющую. Поэтому мы должны посмотреть на европейский опыт. Европейская практика - это практика квотирования и защиты европейского пространства. Перед нами стоит выбор - можем ли мы создать новый архетип, новые образы для Украины?.. Мы стараемся перевести дискурс в другую плоскость - нам нужны собственные герои».

«Второй момент - экономический. Да, нам будет очень трудно снимать самостоятельно, так как рынок не такой большой, как в России. Но мы должны сделать для себя выбор: либо мы снимаем не так дорого отечественное, но качественное, или же продолжаем практику, когда дорогое российское ставится в эфир с попытками уменьшить уникальную украинскую продукцию, на которую обычно идет меньше денег», - отметил он.

Председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач также уверен: «Интерес авторов, режиссеров, актеров не просто в том, чтобы было реанимировано кинопроизводство и сериалов, а том, чтобы это не сводилось к тому, что новый отечественный продукт будет подозрительно напоминать российские сериалы. В этом случае украинец будет обделен».

«Я против огульных запретов, - говорит председатель совета директоров и основатель группы компаний Star Media, продюсер Владислав Ряшин. - Если хорошее кино, независимо от страны-производителя, несет правильные человеческие ценности, то я за то, чтобы таких запретов не было. Считаю, что запреты, как и черные списки, являются шагом в прошлое, а не в будущее».

Частично с ним соглашается и кинорежиссер, продюсер, сценарист, генеральный директор Украинской телекомпании PRO TV Виктор Приходько. «Не вижу ничего плохого во введении квот. Мы можем производить больше и дешевле. Но меня смущают методы, когда реализация хороших, положительных законов производится какими-то советскими, сталинскими механизмами», - отмечает он.

По его мнению, все государственные органы должны принимать одни правила игры, «и как закон выполняется или не выполняется, пусть решает суд, а не министерство культуры или депутаты».

В свою очередь, директор телеканала «Украина» Евгений Лященко считает, что нужно не ограничивать российский контент на украинских телеканалах, а разделять пропагандистский и развлекательный. «Необходимо провести раздел между пропагандистским контентом, и контентом развлекательным. Давайте эти вещи не смешивать… Кроме того, законопроект рекомендует разделять европейский и неевропейский продукт. Вопрос в том, считать ли продукт других стран безопасным. Также мы должны учитывать, что в Украине 45 млн зрителей, пользующихся нелегальными спутниковыми тарелками, где они могут смотреть российские сериалы на российских каналах», - отметил он.

По его словам, введение дополнительных ограничений и квот не могут восприниматься как возможность для развития.

Вместе с тем, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар подчеркнула, что российский медиа-продукт – это не европейский продукт. «Введение запрета на продукт государства-агрессора, введение квот на европейский продукт - это все вопросы приведения украинского законодательства в соответствие с украинским выбором - двигаться в европейское культурное пространство. Закон о квотировании призван в поддержку украинского производства сериалов и кинопродукции, в первую очередь, благодаря тому, что вносится более четкая дефиниция, которая определяет, что европейским продуктом не является продукт государства-агрессора, государства, которое не подписало закон о трансграничном вещании. Это не ограничивает общее производство с россиянами, но побуждает к совместному производству со странами Европы, США и Канады».

В то же время, соучредитель FILM.UA Group Сергей Созановский предложил четко определить квоты, перечень сериалов и адекватный список персон нон-грата, которые нужно запретить, а также объединить усилия для поддержки отечественного кинопроизводства и определения более четких правил рынка.

УНИАН