В Луганской области суд приговорил боевика к 14 месяцам тюрьмы
13:12, 06 июля 2016Общество
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Кременской районный суд Луганской области вчера, 5 июля, приговорил к году и двум месяцам лишения свободы жителя Луганской области за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины).
Осужденный дежурил на блокпосте боевиков / Фото УНИАН
Как сказано в сообщении пресс-службы Луганской областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года житель Попаснянского района области добровольно вошел в состав не предусмотренного законом военизированного формирования, действующего на территории города Кировска, и принимал активное участие в его деятельности.
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Так, на протяжении апреля-июля 2014 года, находясь на одном из блокпостов города, обвиняемый выполнял функции по соблюдению контрольно-пропускного режима, проверка транспортных средств и документов лиц, пересекающих указанный блокпост.
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