В Луганской области суд приговорил боевика к 14 месяцам тюрьмы

Как сказано в сообщении пресс-службы Луганской областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года житель Попаснянского района области добровольно вошел в состав не предусмотренного законом военизированного формирования, действующего на территории города Кировска, и принимал активное участие в его деятельности.

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Так, на протяжении апреля-июля 2014 года, находясь на одном из блокпостов города, обвиняемый выполнял функции по соблюдению контрольно-пропускного режима, проверка транспортных средств и документов лиц, пересекающих указанный блокпост.