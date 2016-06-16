В Лисичанске очередного боевика приговорили к 2 годам

Об этом сообщает прокуратура Луганщины.

Установлено, что в мае 2014 года обвиняемый добровольно вошел в состав не предусмотренного законом военизированного формирования, которое действовало на территории Лисичанска, и принимал активное участие в его деятельности.

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Так, в течение мая-июня 2014 года, находясь на одном из блокпостов города, он выполнял функции по соблюдению контрольно-пропускного режима, проверке транспортных средств и документов лиц, пересекающих указанный блокпост.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК Украины, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.