В Лисичанске очередного боевика приговорили к 2 годам
Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к 2 годам жителя Попаснянского района за участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований.
Об этом сообщает прокуратура Луганщины.
Установлено, что в мае 2014 года обвиняемый добровольно вошел в состав не предусмотренного законом военизированного формирования, которое действовало на территории Лисичанска, и принимал активное участие в его деятельности.
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Так, в течение мая-июня 2014 года, находясь на одном из блокпостов города, он выполнял функции по соблюдению контрольно-пропускного режима, проверке транспортных средств и документов лиц, пересекающих указанный блокпост.
Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК Украины, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.