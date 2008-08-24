Грузия просит у МВФ помощи на восстановление инфраструктуры

Грузинское правительство обратилось к Международному валютному фонду с просьбой предоставить финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате военного конфликта с Россией.

Как сообщает "Рейтер", по словам первого заместителя директора-распорядителя МВФ Джона ЛИПСКИ, "наша команда или уже приехала в Тбилиси, или будет там завтра. Правительство попросило приехать, чтобы обсудить возможное использование средств фонда".

Он подчеркнул, что МВФ обсудит с грузинскими властями возможность продлить соглашение о предоставлении Грузии кредита в момент обращения.

Предложенная МВФ программа может помочь Грузии привлечь иностранные инвестиции, которые оказались под вопросом после попытки Тбилиси силой вернуть контроль над мятежной Южной Осетией.

Международные рейтинговые агентства на прошлой неделе предупредили, что экономика Грузии может серьезно пострадать в результате военных действий.

Агентство Fitch Ratings 8 августа понизило долгосрочной рейтинг дефолта эмитента в иностранной и местной валюте Грузии до "B+" с "BB-" и присвоил ему негативный прогноз . Standard & Poor также понизило рейтинг Грузии с "В" до "В+".

Всемирный банк в четверг сообщил