Порошенко помиловал 14 человек

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, для удовлетворения ходатайств о помиловании 89 человек не было достаточных оснований. Это ходатайство о заключенных, которые неоднократно были осуждены, или совершивших тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления или такие, хотя и совершили нетяжелые преступление, но фактически отбыли очень незначительный срок наказания.

Среди помилованных - шесть человек старше 65 лет. Все помилованные, кроме одного человека, имеют одну судимость. Восемь из них отбывали наказание в виде лишения свободы на срок семь и более лет. Все помилованные являются гражданами Украины.

После последнего заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Украины, которое состоялось в декабре 2015 года, Департаментом по вопросам помилования было получено 669 обращений о помиловании 608 осужденных. За этот период были рассмотрены ходатайства о помиловании 277 человек, из них в 2016 году шестью указами главы государства помилованы 41 человек, подчеркивается в сообщении.