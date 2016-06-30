Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2016" стала крымчанка (фоторепортаж)

Торжественная церемония награждения финалисток конкурса состоялась в Киеве 29 июня 2016 года.

Как сообщается на сайте конкурса, Сподынюк переехала в Киев из Крыма. Девушка признается, что решение принимать участие в конкурсе у нее появилось под влиянием землячки - Джамалы.

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Елена Сподынюк рассказала, что 5 лет профессионально играла в гандбол. В 12 лет она попала в молодежный олимпийский резерв Украины.

"Безусловное влияние на меня оказала моя мама. Также очень сильно повлияла на формирование моего внутреннего мира и взглядов на жизнь литература, я очень много читаю", - рассказала победительница конкурса.

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Теперь Сподынюк будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2016".

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" существует с 2006 года и ежегодно проходит в Украине под эгидой конкурса красоты "Мисс Вселенная".