Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2016" стала крымчанка (фоторепортаж)

14:29, 30 июня 2016
Общество
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Победительницей 10-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2016" стала 18-летняя Елена Сподынюк.

Победительница конкурса красоты

Торжественная церемония награждения финалисток конкурса состоялась в Киеве 29 июня 2016 года.

Как сообщается на сайте конкурса, Сподынюк переехала в Киев из Крыма. Девушка признается, что решение принимать участие в конкурсе у нее появилось под влиянием землячки -  Джамалы. 

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Елена Сподынюк рассказала, что 5 лет профессионально играла в гандбол. В 12 лет она попала в молодежный олимпийский резерв Украины. 

"Безусловное влияние на меня оказала моя мама. Также очень сильно повлияла на формирование моего внутреннего мира и взглядов на жизнь литература, я очень много читаю", - рассказала победительница конкурса.

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Теперь Сподынюк будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2016".

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" существует с 2006 года и ежегодно проходит в Украине под эгидой конкурса красоты "Мисс Вселенная".

© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Победительница конкурса красоты ''Мисс Украина Вселенная-2016'' 18-летняя Елена Сподынюк
Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2016" 18-летняя Елена Сподынюк /  © УНИАН
© УНИАН
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Победительница ''Мисс Украина Вселенная-2015'' Анна Вергельская
Победительница "Мисс Украина Вселенная-2015" Анна Вергельская /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Победительница конкурса ''Мисс Украина Вселенная-2016'' Елена Сподинюк во время конкурса в купальниках
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2016" Елена Сподинюк во время конкурса в купальниках /  © УНИАН
Участницы конкурса красоты ''Мисс Украина Вселенная-2016'' в купальниках
Участницы конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2016" в купальниках /  © УНИАН
Члены жюри 10-го юбилейного конкурса красоты ''Мисс Украина Вселенная-2016''
Члены жюри 10-го юбилейного конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2016" /  © УНИАН

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