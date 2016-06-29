В Измаиле число пострадавших от кишечной инфекции возросло до 769 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В течение 16-28 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом – острый гастроэнтероколит обратилось 769 человек (из них 447 детей) местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды в медицинских учреждениях Измаила находятся 98 человек (из них 74 ребенка).

Накануне сообщалось о 757 пострадавших от кишечной инфекции.

Напомним, пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня. В Министерстве здравоохранения информировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.