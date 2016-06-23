Во Львове СБУ задержала двух организаторов канала нелегальной миграции в Западную Европу

Как сообщила руководитель пресс-службы управления СБУ в Ивано-Франковской области Мария Рымар, задержали обоих злоумышленников сегодня ночью.

По ее словам, двое жителей Львовской области в течение 2014-2016 лет переправили в Евросоюз не менее 15 нелегальных мигрантов из Российской Федерации и стран Центральной Азии. Работали злоумышленники под прикрытием туристической фирмы.

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"Совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области злоумышленников задержали в офисе турфирмы при получении ими 125 тыс. грн от иностранца за изготовленные для него поддельных общегосударственного и заграничного паспортов", - добавила Рымар.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски по месту жительства задержанных. Изучаются материалы о причастности работников Государственной миграционной службы к функционированию канала нелегальной миграции.