В Запорожской области в части до смерти забили военного
48-летний мужчина скончался в период, когда находился в суточном наряде.
Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Запорожского гарнизона Южного региона Украины, военнослужащий был найден мертвым поздно вечером 13 июня.
По данным местных СМИ, 48-летний мужчина скончался в период, когда находился в суточном наряде.
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В ГУ Нацполиции в Запорожской области, которая проводит расследование по факту смерти военнослужащего, эту информацию УНИАН косвенно подтвердили, сообщив, что «погибший был обнаружен на территории воинской части».
По данным ГУ Нацполции в Запорожской области, на теле погибшего военнослужащего обнаружены телесные повреждения.
«Есть телесные повреждения: не пулевые и не колото-резаные», - сообщили в полиции.
Предварительная квалификация события – совершение преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины – «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего».
Проводится расследование.