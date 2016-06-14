Сегодня состоится смена распорядительной власти Святой Горы Афон

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", ссылаясь на греческий сайт agioritikesmnimes.blogspot.com, сегодня на торжественной церемонии ватопедская эпистасия сменит уходящую эпистасию Великой лавры. Эта афонская традиция продолжается веками.

Новым протоэпистатом - главным смотрителем - станет старец Варнава Ватопедский, а эпистатами - смотрителями: старец иеромонах Филофей Кутлумушский, старец Андрей Каракальский, старец иеромонах Филимон Ставроникитский.

«Помимо Священного Кинота, осуществляющего исполнительную власть, существует так называемая Священная Эпистасия, состоящая из четырех членов, избираемых каждое 1 июня. Согласно установленной церемонии, в храм Протата, из зала заседаний Священного Кинота, под торжественный звон колоколов, спускаются представители, как старой, так и новой Эпистасии. Представитель Великой Лавры оглашает имена новых эпистатов, а также их высокие обязанности и вручает протоэпистату посох, как символ силы и власти, и Общую печать, стоящую из 4-х частей, каждую из которых, хранит у себя, каждый из четырех членов Эпистасии. На посохе серебром написаны названия двадцати монастырей, а под ними подпись: «Священной Эпистасии, двадцать монастырей святой Горы Афон. 1856 год»", - так описывает церемонию смены Священной эпистасии в книге «Святая Гора» Герасим Смирнакис.

Первая торжественная церемония состоялась 1-го июня 1887 года, когда председательствовать стал Иверский монастырь, а также по случаю первого визита на Афон Константинопольского Патриарха Иоакима III.

Протоэпистаты всегда выбираются только с пяти монастырей: Великой лавры, Ватопедского, Иверского, Хиландар и Дионисиат.