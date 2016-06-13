Amnesty International отметила прогресс в правах человека в Украине после Марша равенства

Об этом сообщается на странице украинского филиала организации в Facebook.

"Мы шли к этому дню много лет и сегодня мы видим реальный прогресс в правах человека. Еще многое нужно сделать на пути к обществу без дискриминации, но сегодня мы празднуем наш первый шаг", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДеканоидзе: по итогам Марша равенства в Киеве задержаны 57 человек

Международные правозащитники отметили консолидированную работу правоохранителей и столичной власти.

"Большая благодарность Национальной полиции Украины, КГГА и мэру города Виталию Кличко, вы сработали на отлично", - отметили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, "Марш равенства ЛГБТ-сообщества «Киевпрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.

По данным главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, в Марше равенства приняли участие 1,5 тыс. человек, их охраняли почти 7 тыс. силовиков.