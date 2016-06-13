Amnesty International отметила прогресс в правах человека в Украине после Марша равенства
Международная правозащитная организация Amnesty International Ukraine отметила прогресс в правах человека в Украине после завершения Марша равенства в Киеве 12 июня.
Об этом сообщается на странице украинского филиала организации в Facebook.
"Мы шли к этому дню много лет и сегодня мы видим реальный прогресс в правах человека. Еще многое нужно сделать на пути к обществу без дискриминации, но сегодня мы празднуем наш первый шаг", - говорится в сообщении.
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Международные правозащитники отметили консолидированную работу правоохранителей и столичной власти.
"Большая благодарность Национальной полиции Украины, КГГА и мэру города Виталию Кличко, вы сработали на отлично", - отметили правозащитники.
Как сообщал УНИАН, "Марш равенства ЛГБТ-сообщества «Киевпрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.
По данным главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, в Марше равенства приняли участие 1,5 тыс. человек, их охраняли почти 7 тыс. силовиков.