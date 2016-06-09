Столкновения во львовской ратуше: полиция открыла уголовное дело

После утренних событий во Львовском горсовете полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил в.и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария, передает ZIK.

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Отмечается, что уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пока обращений от пострадавших не поступило. Однако пострадали двое сотрудников Нацгвардии.

Как сообщалось, в четверг утром городской совет окружили кордоном правоохранителей, которые не пропускали митингующих на сессию горсовета. Тогда митингующие начали прорывать кордоны правоохранителей на входе в Ратушу.

Тогда же в сессионном зале началась драка. Из-за этого сессию закрыли, не рассмотрев ни одного вопроса.