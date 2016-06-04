Правительство выделило почти 29 миллионов на помощь пострадавшим и семьям погибших на Майдане
20:42, 04 июня 2016Общество
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Правительство Украины выделило почти 29 миллионов гривень на единовременную помощь пострадавшим и членам семей погибших во время Революции достоинства.
Евромайдан / Фото УНИАН
Соответствующие решения закреплены в постановлениях правительства №406-р и №407-р от 1 июня.
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«Кабинет министров выделил 13,8 млн грн на выплату одноразовой денежной помощи лицам, которые пострадали во время Євромайдана с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, а также 14,9 млн грн – членам семей погибших во время этих событий», - говорится в сообщении.
Согласно постановлениям, каждый из 167 пострадавших получит 68,9 тыс. грн, а 107 семей погибших – по 137,8 тыс. грн. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
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