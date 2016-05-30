Луценко уверяет, что все, кто убивал людей на Майдане, будут осуждены "очно или заочно"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту.

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По словам Луценко, ключевой задачей департамента спецрасследований во главе с Сергеем Горбатюком является наказание "тех, кто разворовывал страну, то есть организованная преступная группировка времен Януковича, кто репрессировал оппозицию, кто избивал, а затем и убивал людей на Майдане".

"Благодаря новому закону, сегодня есть возможность начать и заочное осуждение лиц, которые подозреваются по определенным делам. Сергей Горбатюк получил задание подготовить и пройти всю процедуру заочного осуждения по расстрелам на Майдане. Сейчас два эпизода этого дела слушаются в Святошинском суде города Киева. Все остальные дела, по которым подозреваемые и обвиняемые находятся за пределами территории Украины, скрываются на оккупированных территориях или в РФ, мы пройдем процедуру заочного осуждения», - заявил Луценко.

«Все, кто убивал людей на Майдане, или очно в Украине, или заочно, здесь в Украине, (будут) приговорены к срокам, которые установит справедливый суд», - заверил генпрокурор.