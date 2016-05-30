Луценко уверяет, что все, кто убивал людей на Майдане, будут осуждены "очно или заочно"
Генеральный прокурор Юрий Луценко заверяет, что все, кто убивал людей на Майдане, будут осуждены "очно или заочно".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту.
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По словам Луценко, ключевой задачей департамента спецрасследований во главе с Сергеем Горбатюком является наказание "тех, кто разворовывал страну, то есть организованная преступная группировка времен Януковича, кто репрессировал оппозицию, кто избивал, а затем и убивал людей на Майдане".
"Благодаря новому закону, сегодня есть возможность начать и заочное осуждение лиц, которые подозреваются по определенным делам. Сергей Горбатюк получил задание подготовить и пройти всю процедуру заочного осуждения по расстрелам на Майдане. Сейчас два эпизода этого дела слушаются в Святошинском суде города Киева. Все остальные дела, по которым подозреваемые и обвиняемые находятся за пределами территории Украины, скрываются на оккупированных территориях или в РФ, мы пройдем процедуру заочного осуждения», - заявил Луценко.
«Все, кто убивал людей на Майдане, или очно в Украине, или заочно, здесь в Украине, (будут) приговорены к срокам, которые установит справедливый суд», - заверил генпрокурор.