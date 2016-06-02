В Одессе на морское побережье вышли велопатрули

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, 2 июня к круглосуточному патрулированию одесского побережья приступили велопатрули.

Читайте такжеПолиция собралась уничтожить 11 тысяч изъятых в Одессе контрафактных велосипедов

«Охрану общественного порядка вдоль береговой линии, от пляжа «Лузановка» до пляжа «Золотой берег», отныне обеспечивают полицейские совместно с сотрудниками КП «Муниципальная безопасность» и гражданскими формированиями», - отметили в департаменте. В частности, речь практически обо всем побережье – от Суворовского района до противоположного - Киевского.

В департаменте уточнили, что велосипеды приобретены за внебюджетные средства.

Как подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов, для патрулирования побережья на Харьковском велосипедном заводе приобретено 50 велосипедов, 15 из которых сегодня уже передали полицейским.

«Мы давно сотрудничаем с патрульной службой полиции по обеспечению безопасности на улицах города. Сегодня мы демонстрируем готовность совместно обеспечить безопасность отдыхающих и на побережье», - отметил Труханов.

Общая длина береговой линии Одессы — около 30 км.