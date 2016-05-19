Завтра в Харькове начинается пляжный сезон

Об этом сообщает "Ночной дозор".

Сегодня чиновники побывали на территории Алексевского лугопарка, со стороны развлекательного комплекса «Аризона». Этот пляж один из немногих, который ежегодно получает санитарный паспорт и на котором разрешается купаться.

«Сейчас +15 и дождь, но, думаю, что через пару недель погода наладится. Сейчас мы смотрим, как работают спасательная служба, медики, чтобы во время отдыха в случае экстренных ситуаций горожанам было, куда обратиться. Также мы инспектируем уборные и раздевалки, конструкции, которые создают тень. Безусловно, есть замечания, которые ответственные лица должны исправить. Я думаю, что максимум через неделю все места будут готовы к приему горожан», - прокомментировал депутат городского совета, член постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Алексей Богач.

Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, на берегах рек и водоемов, как и в предыдущие годы, оборудованы спасательные пункты. В этом году по городу будут дежурить 42 спасателя, которые прошли соответствующую аттестацию. Работать будут по несколько сотрудников службы на каждом из постов в Журавлевском, Октябрьском и Безлюдовском гидропарках, на Петренковском и Основянском водоемах, в Алексеевском лугопарке.

«Наша служба осуществляет спасение людей на воде в местах несанкционированного массового отдыха. Таких постов у нас семь – это практически все водоемы города. На всех этих постах с завтрашнего дня будут работать спасатели. Там есть плавсредства, спасательные круги и бинокли. Также на нашем посту будут находиться медики, которые имеют все необходимое для оказания первой помощи», - сообщил начальник КУ «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» Валерий Михайлов.

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А для того, чтобы пляж заработал официально и получил паспорт, он должен отвечать ряду требований. Должно быть обследовано и расчищено дно, предусмотрен спуск в воду, а на территории пляжа – организован подвоз воды, проведена дезинсекция и дератизация, установлены туалеты, раздевалки, урны, оборудованы спасательные посты и медицинские пункты. Также с территории должны ежедневно вывозить мусор. Кроме того, качество воды в водоеме должно быть подтверждено лабораторным анализом Госсанэпидслужбы.