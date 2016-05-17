Полиция опубликовала фоторобот вора старопечатной книги из библиотеки Вернадского
Национальная полиция Украины опубликовала фоторобот вора "Апостола" Ивана Федорова, 1574 года издания, из Национальной библиотеки имени Вернадского.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Шевченковское управление полиции в городе Киеве разыскивает мужчину, который подозревается в совершении кражи старопечатной книги.
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На сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве опубликован фоторобот злоумышленника. Полиция просит внимательно посмотреть на фоторобот, сделанный по описанию людей, которые непосредственно с этим человеком контактировали.
"Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 170-172 см, скулы широкие, волосы русые, нос и губы среднего размера, худощавого телосложения", - говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что "если вы узнали человека, похожего на изображении, просьба немедленно сообщить по телефонам 102 или (044) 486-03-06, 486-56-02".
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Как сообщал УНИАН, 10 мая в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что из библиотеки по улице Владимирской из отдела старопечатных книг похитили книгу 1574 года издания. Кражу обнаружила заместитель по научной работе, после чего сразу же заявила в органы внутренних дел.
Следственным отделом управления полиции, сведение о происшествии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
«Апостол» имеет научную и историческую ценность, является первой печатной книгой в Украине. Известно о более 90 экземплярах этого издания. Книга содержит церковнославянский перевод «Деяний и посланий апостольских».