Полиция опубликовала фоторобот вора старопечатной книги из библиотеки Вернадского

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Шевченковское управление полиции в городе Киеве разыскивает мужчину, который подозревается в совершении кражи старопечатной книги.

Читайте такжеПохищенные в Италии картины держались на острове в дельте Днестра, а ФСБ планировала собственную операцию - ГПСУ (видео)

На сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве опубликован фоторобот злоумышленника. Полиция просит внимательно посмотреть на фоторобот, сделанный по описанию людей, которые непосредственно с этим человеком контактировали.

"Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 170-172 см, скулы широкие, волосы русые, нос и губы среднего размера, худощавого телосложения", - говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что "если вы узнали человека, похожего на изображении, просьба немедленно сообщить по телефонам 102 или (044) 486-03-06, 486-56-02".

Читайте такжеСБУ нашла четыре картины, украденные из голландского музея

Как сообщал УНИАН, 10 мая в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что из библиотеки по улице Владимирской из отдела старопечатных книг похитили книгу 1574 года издания. Кражу обнаружила заместитель по научной работе, после чего сразу же заявила в органы внутренних дел.

Следственным отделом управления полиции, сведение о происшествии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

«Апостол» имеет научную и историческую ценность, является первой печатной книгой в Украине. Известно о более 90 экземплярах этого издания. Книга содержит церковнославянский перевод «Деяний и посланий апостольских».