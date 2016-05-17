ВР разрешила родителям-воспитателям отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутата из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Кодексе законов о труде Украины устанавливается, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не предоставляется, если ребенок находится на государственном содержании кроме приемных детей в приемных семьях и детей-воспитанников в детских домах семейного типа.

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Гарантии, установленные рядом статей даного Кодекса, распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также на опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, родителей-воспитателей.

В Законе Украины «Об отпусках» определено, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть использован полностью или частями также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, или лицом, которое усыновило или взяло под опеку ребенка и одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Отпуск для ухода за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (учебы, службы) матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока этого отпуска и выплата пособия по уходу за ребенком ей прекращена (с указанием даты).

Вместе с тем, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не предоставляется работнику, если ребенок находится на государственном содержании (кроме приемных детей в приемных семьях и детей-воспитанников в детских домах семейного типа).

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.