В Европе впервые отмечают день против сексуального насилия по отношению к детям

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете Европы (СЕ), в этой связи генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд призвал государства-члены повысить осведомленность граждан относительно жесткого сексуального обращения с детьми и их эксплуатации.

Согласно статистике, один из пяти детей в возрасте до 18 лет в Европе является жертвой сексуального насилия. В 70-85% случаев преступником является лицо, знакомое с ребенком и которое входит в так называемый «круг доверия». Тем не менее, большинство детей скрывают свои страдания, потому что боятся об этом говорить: о 90% случаев преступлений не сообщается в полицию.

Читайте также19 ноября увидит свет книга с письмами детей к Папе Франциску

С целью улучшения информирования детей и их родителей, Совет Европы выпустил новый анимационный клип под названием «Скажите, кому вы доверяете». На видео друг семьи осуществляет сексуальное насилие по отношению к девочке и ее брата. Послание для мальчика и девочки заключается в том, что все, что под твоим нижним бельем является только твоим, и никто не имеет права заставить тебя сделать что-нибудь, что заставляет чувствовать себя неудобно или стыдно. В видео дается разъяснение, как дети могут обратиться за помощью: «Если это случилось с вами, это - не ваша вина, вы всегда должны говорить с кем-то, кому вы доверяете».

Как известно, в мае этого года 47 европейских стран договорились установить 18 ноября Европейским днем защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Генсек СЕ отметил, что во многих европейских странах тема сексуального насилия по отношению к детям является табу. «Но наше молчание строит защитную стену вокруг преступников. Мы несем ответственность за то, чтобы разрушить это табу, которое эксплуатируется педофилами», - заявил он.

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Конвенция Лансароте) обязывает правительства установить уголовную ответственность за все виды сексуальных преступлений против детей, в том числе, онлайн-надзор, защиту жертв и уголовное преследование виновных. Согласно Конвенции, национальные полиция и суды могут сотрудничать более эффективно, чтобы поймать и осудить виновных.

В начале декабря этого года Совет Европы представит первый доклад по результатам мониторинга по юридической защите от сексуального насилия.