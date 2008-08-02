Поезд Москва-Феодосия сбил человека
14:33, 02 августа 2008Общество
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Трагедия на станции Харьков-Сортировочный
Сегодня в Харькове поезд сообщением “Москва – Феодосия” сбил мужчину в возрасте около 30 лет.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, случилось это около 4 часов утра на станции «Харьков-Сортировочный».
От полученных травм мужчина умер. Его личность устанавливается.
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