Поезд Москва-Феодосия сбил человека

14:33, 02 августа 2008
Общество
1060 0

Трагедия на станции Харьков-Сортировочный

Сегодня в Харькове поезд сообщением “Москва – Феодосия” сбил мужчину в возрасте около 30 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, случилось это около 4 часов утра на станции «Харьков-Сортировочный».

От полученных травм мужчина умер. Его личность устанавливается.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter