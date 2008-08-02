Поезд Москва-Феодосия сбил человека

Сегодня в Харькове поезд сообщением “Москва – Феодосия” сбил мужчину в возрасте около 30 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, случилось это около 4 часов утра на станции «Харьков-Сортировочный».

От полученных травм мужчина умер. Его личность устанавливается.