Порошенко и Гройсман поздравили Джамалу с победой на Евровидении

03:03, 15 мая 2016
Общество
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Президент и премьер-министр Украины поздравили певицу с победой.

REUTERS

Петр Порошенко и Владимир Гройсман прокомментировали успех Джамалы на европейском песенном конкурсе в Twitter.

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"Лично поздравил Джамалу с победой. Сегодня ее голосом с миром говорил весь украинский народ. Правда, как всегда, победила!", - написал президент.

"Браво, Джамала - лучшая! Искренне поздравляю с победой!", - сказал председатель правительства.

Сегодня голосование на "Евровидении" завершилось победой Джамалы. Кроме нее, в пятерку лидеров вошли Австралия, Россия, Болгария и Швеция.

Согласно новым правилам Евровидения, в этом году мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.

Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.

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