Порошенко и Гройсман поздравили Джамалу с победой на Евровидении
Президент и премьер-министр Украины поздравили певицу с победой.
Петр Порошенко и Владимир Гройсман прокомментировали успех Джамалы на европейском песенном конкурсе в Twitter.
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"Лично поздравил Джамалу с победой. Сегодня ее голосом с миром говорил весь украинский народ. Правда, как всегда, победила!", - написал президент.
ПП: Лично поздравил Джамалу с победой.— Петр Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
Сегодня ее голосом к миру говорил весь украинский народ.
Правда как всегда победила!
ТАК!!! Невероятное выступление и победа! Вся Украина сердечно благодарит тебе, Джамала! pic.twitter.com/hpwYQ8m7NN— Петр Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
"Браво, Джамала - лучшая! Искренне поздравляю с победой!", - сказал председатель правительства.
Браво, Джамала - лучшая!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 14, 2016
Искренне поздравляю с победой!
Слава Украине! pic.twitter.com/eKntumR1YT
Сегодня голосование на "Евровидении" завершилось победой Джамалы. Кроме нее, в пятерку лидеров вошли Австралия, Россия, Болгария и Швеция.
Согласно новым правилам Евровидения, в этом году мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.
В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.
Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.