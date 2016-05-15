Порошенко и Гройсман поздравили Джамалу с победой на Евровидении

Петр Порошенко и Владимир Гройсман прокомментировали успех Джамалы на европейском песенном конкурсе в Twitter.

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"Лично поздравил Джамалу с победой. Сегодня ее голосом с миром говорил весь украинский народ. Правда, как всегда, победила!", - написал президент.

ПП: Лично поздравил Джамалу с победой.

Сегодня ее голосом к миру говорил весь украинский народ.

Правда как всегда победила! — Петр Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016 ТАК!!! Невероятное выступление и победа! Вся Украина сердечно благодарит тебе, Джамала! pic.twitter.com/hpwYQ8m7NN — Петр Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016

"Браво, Джамала - лучшая! Искренне поздравляю с победой!", - сказал председатель правительства.

Браво, Джамала - лучшая!



Искренне поздравляю с победой!

Слава Украине! pic.twitter.com/eKntumR1YT — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 14, 2016

Сегодня голосование на "Евровидении" завершилось победой Джамалы. Кроме нее, в пятерку лидеров вошли Австралия, Россия, Болгария и Швеция.

Согласно новым правилам Евровидения, в этом году мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.

Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.