В Симферополе водитель крутого Мерседеса обстрелял рекламщика

На одной из улиц Симферополя сегодня произошел инцидент между водителем фешенебельного автомобиля и рекламщиком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы, рабочие с лестницей клеили рекламу на биг-борд, их машина неудобно стояла на узком проезде. Машину начал объезжать грузовик и загородил выезд, водитель попросил рабочих подвинуть их авто, рекламщики пообещали это сделать. В этот момент сзади подъехал «Мерседес», его водитель (по предварительной информации, депутат одного из местных советов) начал возмущаться из-за перекрытой дороги, говоря водителю грузовика, чтобы тот толкнул автомобиль рекламщиков, поскольку они, по его мнению, неправильно стали. Рабочие посоветовали водителю иномарки ехать туда, куда он ехал. После чего водитель «Мерседеса» разразился бранью, достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в рекламщика - попал в руку, спину и ногу.

Вместе с тем, сам водитель «Мерседеса» заявил, что защищался – якобы на него кинулись с палками. Сейчас на месте событий находятся правоохранители.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ, рабочий и водитель джипа «Мерседес» действительно повздорили. «Там можно было объехать (технологическую машину – УНИАН), но человек на шикарном автомобиле этого делать не захотел. Он остановился, начал размахивать какими-то "корочками", кричать ему (рабочему – УНИАН) что-то. И они повздорили», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ. По предварительным данным, повреждено стекло «Мерседеса».

В Отделе связей с общественностью милиции Крыма пока не могут подтвердить информацию о стрельбе, сославшись на то, что ситуация в данное время проясняется. «Пока разбираются. Но, по крайней мере, огнестрельного оружия нет там», - отметили в пресс-службе милиции Крыма.