В Киеве мужчина ранил из пистолета полицейского

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, событие произошло около полуночи 11 мая на территории парка "Победа" в Днепровском районе.

"Сотрудники патрульной полиции заметили подозрительного мужчину и обратились к нему с целью проверки документов. В ответ злоумышленник совершил в одного из полицейских 2 выстрела из оружия, чем причинил милиционеру сквозное пулевое ранение", - говорится в сообщении.

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Нападавший задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Злоумышленником оказался 30-летний житель столицы.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) и ходатайство об избрании меры пресечения.

За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.