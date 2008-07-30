На западе Украины готовятся к возможным болезням и эпидемиям

В связи с возможным обоострением санитарной и санитарно-эпидемической обстановки в районах Западной Украины, которые пострадали в результате стихийного бедствия, руководство медицинской службы Министерства обороны Украины предпринимает меры по усилению готовности заведений здравоохранения, медицинских подразделений воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, так, в Департаменте здравоохранения Минобороны под руководством заместителя министра Игоря МОНТРЕЗОРА состоялось расширенное служебное совещание, во время которого была проанализирована готовность военно-медицинской службы к участию в ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой и Винницкой областях и отданы необходимы распоряжение подчиненным медицинским структурам.

Начальниками Военно-медицинских клинических центров регионов и заведений здравоохранения непосредственного подчинения предприняты дополнительные меры по повышению готовности военных госпиталей, санитарно-эпидемиологических заведений к выполнению заданий по предоставлению помощи пострадавшему населению.

Все медицинские бригады укомплектованы высококвалифицированными специалистами, необходимыми лекарственными средствами, медицинской аппаратурой и оборудованием и готовы к выезду на санитарных автомобилях в районы назначения. Также в готовности к оказанию экстренной медицинской помощи находятся санитарный самолет Ан-26 “Вита” и санитарные вертолеты Ми-8.

В полную готовность приведены силы и средства государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны Украины.