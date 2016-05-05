Винница День Европы отметит с "живыми фонтанами" по традициям и кухней европейских столиц

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Винницкий городской председатель Сергей Моргунов.

«Если говорить об общей концепции, то традиционно будут задействованы те же площадки, как и в прошлые годы. Это площади Независимости и Небесной Сотни, Европейская площадь, улица Соборная и Центральный парк. Все площадки будут работать одновременно, поэтому винничане смогут их посетить», - отметил мэр Винницы.

Он сказал, что в рамках праздника планируется организовать уличную торговлю едой разных европейских стран. «Мы учли пожелания горожан и гостей города о необходимости в уличной торговле разными вкусностями, поскольку кафе в центре города на праздники не могут вместить всех желающих. Поэтому в этом году можно будет перекусить без необходимости стоять в очереди в заведения общественного питания – это будет уличная еда разных европейских стран», - рассказал Моргунов.

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В целом все мероприятия, запланированные к празднованию Дня Европы, объединенные идеей развития европейских ценностей в контексте украинской идентичности.

В частности, на Майдан Независимости, сразу после официального открытия, которое состоится в 14 часов, стартует проект «Классический променад». Солистами концертной программы станут немка Ева Цаленга, квартет теноров «Tenors BEL'CANTO» из Польши, украинский скрипач-виртуоз Александр Божик, Академический городской камерный хор «Винница», молодежный польско-украинский оркестр «Simphonika». Также на Майдане Независимости расположатся пространственные инсталляции – фестиваль «Азбука европейского искусства». Здесь будут представлены художественные проекты: «Башни Европы», «Цветущая Винница», «Дерево искусства», фотоинсталляция «Дом европейских сообществ», «Орнаментальная Украина», а еще на площади будет представлен авторский проект Анатолия Гайструка «Единство».

Улица Соборная станет местом проведения проекта «В сердце Европы». Ее будет условно поделено на 10 локаций с инсталляциями европейских столиц. Возле каждой установки оформят зону в соответствии с интересных и известных характеристик той или иной страны. Оформление инсталляций воспроизводит атмосферу определенной страны с помощью характерных для нее особенностей культуры. Установки будут иметь форму пирамиды, или треугольной башни, где на всех трех гранях размещены различные виды той или иной европейской страны. Рядом с этими инсталляциями будут проводиться мастер-классы по фехтованию, гутництва, презентация книг. Также на Соборной будут расположены уже традиционные для Дня Европы в Виннице «живые скульптуры», появятся и новые для Винницы – «живые фонтаны».

На Европейской площади будет проходить фестиваль рыцарского искусства «Орден солнца», всеукраинский фестиваль «Студвесна-2016», выставка «Европейское образование в Украине», где состоится официальная презентация всех учебных заведений города.

На майдане Небесной сотни запланирована концертная программа «Музыкальный олимп - 2016» с участием творческой мастерской «Звездная мечта» городского Дворца искусств и группы «Sunrice». Предусмотрено и флеш-моб «Украина. Ты у меня единственная» по случаю 45-й годовщины песни-визитки украинцев «Червона рута». Уже под вечер к 60-летию музыкального конкурса «Евровидение» на площади стартует концерт «Евровидения «The Best», а затем состоится фестиваль «Мировые рок-хиты».

На улице Грушевского будет проходить выставка из около полусотни мотоциклов, запланированы и соревнования по автозвуку. Предполагается участие представителей Винницы, Киева, Николаева и других городов Украины.

На аллее Центрального парка культуры и отдыха планируется туристическая выставка с участием туристических предприятий города, перевозчиков, учебных заведений, которые обучают специалистов в области туризма. В парке в этот день будет проходить Европейский фестиваль спортивной красоты, на котором состоятся соревнования по художественной гимнастике, ударного спорта, стрит-воркауту. На майдане Водограя» состоится и фестиваль «Искусство без границ», участниками которого станут коллективы из Литвы и Румынии, а также творческие коллективы национальных общин.

Вечерняя программа начнется в 19 часов на площади возле Летнего театра, она будет представлена театральной комедией Рэя Куни «Номер 13 или Олинклюзив». Эта комедия признана одной из лучших комедий 21-го века – она является лауреатом премии Лоуренса Оливье. На винницкой сцене в комедии сыграют Алексей Вертинский, Слава Соломка, Лиля Ребрик, Владимир Горянский.

Планируется и проект «Ночь Европы в Виннице», который начнется в 21 час на майдане Независимости выступлением театра танца из польского города-побратима Кельце со спектаклем «Jazz dance back and forth». Продолжит ночную программу мэппинг-шоу «Орнамент» на стене Городской думы. Автор и исполнитель проекта Андрей Барчук покажет идентификацию украинского орнамента, который является частью европейской культуры.

Также на винничан и гостей города ждет выступление известного украинского театра теней «TEULIS», пешеходные экскурсии ночными музеями, трамвайная экскурсия «ночная Винница – литературно-мемориальный музей Н.Коцюбинского», а в кинотеатре «Родина» состоится ночь европейского кино.

Для участия в ночных экскурсиях все желающие смогут регистрироваться в холле городского совета. По этим заявкам будут сформированы группы. Предварительно планируется, что прогулки по ночной Виннице с экскурсоводами будут продолжаться до двух-трех часов ночи. Но это должно быть в режиме тишины, чтобы не мешать горожанам, которые живут в центре города.