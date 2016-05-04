Власти Харькова обещают восстановить пропавший герб Украины на стеле в центре города до 9 мая

Об этом сообщил сегодня директор Департамента коммунального хозяйства г. Харькова Виктор Китанин, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

В пресс-службе напомнили, что ранее неизвестные лица сбили звезду на обелиске "Братской могилы жертв фашизма 1943 года", которая находится на перекрестке ул. Литературной и пр. Правды, а на постаменте с флагштоком по проспекту Правды, 11 – национальный герб Украины.

Кроме того, отмечают в мэрии, 21 апреля во Фрунзенском районе города вандалы также разрисовали свастикой и другими фашистскими символами памятник у братского захоронения погибших во Второй мировой войне.

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Как сообщал УНИАН, 3 мая в Харькове исчез герб Украины со стелы на проспекте Правды, 11.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.