Патриарх Филарет освятил храм грузинского прихода в Житомире (фото)
В Житомире глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет освятил храм грузинского прихода.
Как передает корреспондент УНИАН, освящение храма началось сегодня в 9 утра.
Участие в церемонии освящения храма, возведенного в микрорайоне Крошня по улице Ивана Сирко, 50, приняли более 100 житомирян, представители духовенства и грузинской диаспоры.
Новый Свято-Георгиевский храм - первый в Украине храм, построенный в грузинском стиле. Он построен за средства житомирского предпринимателя и мецената.
Также при участии патриарха Филарета состоялось Божественная литургия, которую он возглавил.
Участники мероприятия встретили Филарета перед входом в храм, держа украинскую и грузинскую символику.
Как им рассказали, когда только начиналось строительство этого храма, внезапно неподалеку возник источник с чистой водой.
Торжества по случаю освящения храма продолжаются. Их завершением станет пасхальное празднование с участием житомирян и народных коллективов, которые выступят с песнями и стихами.