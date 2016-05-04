Патриарх Филарет освятил храм грузинского прихода в Житомире (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, освящение храма началось сегодня в 9 утра.

Участие в церемонии освящения храма, возведенного в микрорайоне Крошня по улице Ивана Сирко, 50, приняли более 100 житомирян, представители духовенства и грузинской диаспоры.

Новый Свято-Георгиевский храм - первый в Украине храм, построенный в грузинском стиле. Он построен за средства житомирского предпринимателя и мецената.

Также при участии патриарха Филарета состоялось Божественная литургия, которую он возглавил.

Участники мероприятия встретили Филарета перед входом в храм, держа украинскую и грузинскую символику.

Как им рассказали, когда только начиналось строительство этого храма, внезапно неподалеку возник источник с чистой водой.

Торжества по случаю освящения храма продолжаются. Их завершением станет пасхальное празднование с участием житомирян и народных коллективов, которые выступят с песнями и стихами.