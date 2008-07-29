В Киеве на 14 м² зарегистрировались 878 предпринимателей
На одного - 159 кв. сантиметра
Налоговики столицы выявили 168 адресов, по каждому из которых зарегистрировано больше 50 субъектов ведения хозяйства. Общее количество зарегистрированных там налогоплательщиков составляет 37 тыс. 307 человек.
Об этом УНИАН сообщил пресс-центр Государственной налоговой администрации в г. Киеве.
По информации пресс-центра, в последнее время распространенный характер приобрело явление массовой регистрации субъектов предпринимательства по одному адресу. Так, 878 юридических лиц зарегистрированы на площади в 14 квадратных метров, то есть на одного субъекта предпринимательской деятельности приходится 159 квадратных сантиметра.
Система, когда в Единый государственный реестр заносится адрес, по которому налогоплательщик фактически не находится, не только создает определенные сложности для работы налоговых органов, но и содержит дополнительные риски для легальных субъектов бизнеса, их контрагентов и кредиторов, отмечают в пресс-центре ГНА в г. Киеве.
В целом, налоговики столицы выявили 168 адресов, по каждому из которых зарегистрировано больше 50 субъектов ведения хозяйства, общим количеством 37 тысяч 307 налогоплательщиков. Свыше 60% зарегистрированных по этим адресам фирм отчитываются об отсутствии предпринимательской деятельности или не отчитываются вообще. Следовательно, можно утверждать, что этот механизм не имеет никакого отношения к реальному развитию предпринимательства, а используется преимущественно «дельцами» теневого бизнеса в качестве почтового отделения, отмечают в пресс-службе. В действительности, такие фирмы ожидают своего времени для проведения нескольких операций, чтобы в дальнейшем исчезнуть с украинского рынка вообще, или через какой-то промежуток времени обанкротиться (30% из них находятся на разных стадиях ликвидации или в розыске).
Налоговики столицы предостерегают всех, кто собирается зарегистрироваться плательщиками налогов, и, собственно, уже работающих субъектов предпринимательской деятельности, что получение юридического адреса в подобных «бизнес-инкубаторах» или ведение хозяйственной деятельности с контрагентами, зарегистрированными по этим адресам, может навредить вашему бизнес-имиджу и создать дополнительные проблемы в осуществлении вашей предпринимательской деятельности.