Налоговики столицы выявили 168 адресов, по каждому из которых зарегистрировано больше 50 субъектов ведения хозяйства. Общее количество зарегистрированных там налогоплательщиков составляет 37 тыс. 307 человек.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

По информации пресс-центра, в последнее время распространенный характер приобрело явление массовой регистрации субъектов предпринимательства по одному адресу. Так, 878 юридических лиц зарегистрированы на площади в 14 квадратных метров, то есть на одного субъекта предпринимательской деятельности приходится 159 квадратных сантиметра.

Система, когда в Единый государственный реестр заносится адрес, по которому налогоплательщик фактически не находится, не только создает определенные сложности для работы налоговых органов, но и содержит дополнительные риски для легальных субъектов бизнеса, их контрагентов и кредиторов, отмечают в пресс-центре ГНА в г. Киеве.

В целом, налоговики столицы выявили 168 адресов, по каждому из которых зарегистрировано больше 50 субъектов ведения хозяйства, общим количеством 37 тысяч 307 налогоплательщиков. Свыше 60% зарегистрированных по этим адресам фирм отчитываются об отсутствии предпринимательской деятельности или не отчитываются вообще. Следовательно, можно утверждать, что этот механизм не имеет никакого отношения к реальному развитию предпринимательства, а используется преимущественно «дельцами» теневого бизнеса в качестве почтового отделения, отмечают в пресс-службе. В действительности, такие фирмы ожидают своего времени для проведения нескольких операций, чтобы в дальнейшем исчезнуть с украинского рынка вообще, или через какой-то промежуток времени обанкротиться (30% из них находятся на разных стадиях ликвидации или в розыске).

Налоговики столицы предостерегают всех, кто собирается зарегистрироваться плательщиками налогов, и, собственно, уже работающих субъектов предпринимательской деятельности, что получение юридического адреса в подобных «бизнес-инкубаторах» или ведение хозяйственной деятельности с контрагентами, зарегистрированными по этим адресам, может навредить вашему бизнес-имиджу и создать дополнительные проблемы в осуществлении вашей предпринимательской деятельности.