В Украине начала работать первая речная патрульная полиция - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Первая в Украине речная патрульная полиция заступила на службу в Черкасской области. 42 патрульних полицейских с 19 апреля патрулируют прибрежную защитную полосу и пляжные зоны в Черкасской области.

По словам Авакова, патрульные экипажи оснащены внедорожниками «Renault Duster» для патрулирования прибрежной зоны, а также быстроходными катерами для контроля над акваторией Днепра.

Читайте такжеНа острове Хортица приняла присягу патрульная полиция Запорожья (фото)

"За первые сутки патрульные полицейские и госинспекторы по охране окружающей среды пресекли множество фактов браконьерского, варварского вылова рыбы. Изъяли незаконные снасти и около 400 кг незаконно выловленной рыбы", - отметил глава МВД.