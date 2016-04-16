"Не слушайте болтунов": Защита Савченко заявила, что ждать быстрого обмена украинки не стоит

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Ждать быстрого, в течение пары-другой дней, решения по обмену на Надежду Савченко Ерофеева и Александрова не стоит", - написал он.

По словам Фейгина, "после вынесения приговора судом в Киеве Ерофееву и Александрову вступления в силу решения придется ждать месяц", а "одностороннего отпуска Савченко Путиным, до отправки Ерофеева и Александрова в РФ, вряд ли стоит ждать.

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"Ко всему прочему, остается открытым процессуальный вопрос оформления обмена Савченко на Ерофеева и Александрова. Самый быстрый – помилование", - отметил он.

"Поэтому не слушайте разных болтунов про скоропостижное решение, вот-вот, прямо сейчас, на днях... Как только это станет реальным, я сообщу", - добавил Фейгин.

Как сообщалось, вчера, 15 апреля, в СИЗО к Надежде Савченко не допустили сестру. МИД Украины расценивает это как намерение России скрыть реальное состояния здоровья заключенной.