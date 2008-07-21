Ядохимикаты с самолета попали на частные усадьбы крестьян

В Житомирской области из самолета ядохимикаты попали на частные усадьбы крестьян, прокуратура возбудила уголовное дело.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна ГОША, прокуратурой Ружинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и частью 1 ст. 367 (служебная небрежность) Криминального кодекса Украины о причинении вреда частным усадьбам в селе Шпиченцы Ружинского района Житомирской области.

По словам старшего помощника прокурора области Павла ЗАХАРЧЕНКО, частное сельскохозяйственное предприятие обпрыснуло огороды крестьян, обрабатывая с помощью самолета ядохимикатами посевы рапса. В результате распыленные из самолета ядохимикаты повредили огородину и сады частных усадеб, создав опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Сейчас проводится досудебное следствие и устанавливаются размеры причиненных убытков.

На вопрос, какая площадь земельных участков загрязнена, старший помощник прокурора ответил, что «загрязнена большая территория частных усадеб крестьян района».