Полковника Нацгвардии задержали на передаче взятки в 130 тысяч за закрытие дела о хищении средств

Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Предлагая взятку военному прокурору одного из гарнизонов Южного региона Украины в сумме 130 тысяч гривень, указанный полковник добивался закрытия уголовного производства, начатого военной прокуратурой по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту системного хищения денежных средств, предназначенных для обеспечения социально-бытовых нужд военнослужащих в районе проведения АТО (задокументированные предыдущие убытки государству составляют почти 2 миллиона гривень)», - говорится в сообщении.

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Сегодня, 8 апреля, во время передачи взятки злоумышленник задержан военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области и подразделением военной контрразведки, проинформировали в Генпрокуратуре.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) и ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Эта неудачная попытка избежать ответственности может «стоить» так называемому «гвардейцу» еще от 4 до 8 лет дополнительно», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

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