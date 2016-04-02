Возле границы в Луганской области правоохранители обнаружили 6 тонн олова
Помещение с мешками с оловом находилось в Меловском районе в нескольких километрах от госграницы с Россией.
Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины вчера, 1 апреля, изъяли 6 тонн олова в Луганской области.
Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, около 6 тонн олова были обнаружены в одном из помещений.
Установить местонахождение цветных металлов правоохранителям удалось в рамках проведения совместных мероприятий и получения оперативной информации.
Помещение, где обнаружили складирование металлов, находилось в Меловском районе в нескольких километрах от государственной границы с РФ.
При осмотре частной территории в гараже было обнаружено около 250 мешков.
В них находились пластины из олова, общий вес которых - около 6 тонн.
По словам владельца квартиры, на этой территории он не проживает и о происхождении металла ему ничего неизвестно.
Читайте такжеСБУ перекрыла канал поставки в Украину кокаина под видом конфет
В сообщении отмечается, что вскоре появился владелец товара и показал на него документы. Однако, учитывая близость границы и возможные попытки перемещения цветных металлов в соседнюю страну, представленные документы правоохранителями были изъяты для проверки.
Также будет проверено происхождение обнаруженного товара.