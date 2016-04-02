Возле границы в Луганской области правоохранители обнаружили 6 тонн олова

Сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины вчера, 1 апреля, изъяли 6 тонн олова в Луганской области.

Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, около 6 тонн олова были обнаружены в одном из помещений.

Установить местонахождение цветных металлов правоохранителям удалось в рамках проведения совместных мероприятий и получения оперативной информации.

Помещение, где обнаружили складирование металлов, находилось в Меловском районе в нескольких километрах от государственной границы с РФ.

При осмотре частной территории в гараже было обнаружено около 250 мешков.

В них находились пластины из олова, общий вес которых - около 6 тонн.

По словам владельца квартиры, на этой территории он не проживает и о происхождении металла ему ничего неизвестно.

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В сообщении отмечается, что вскоре появился владелец товара и показал на него документы. Однако, учитывая близость границы и возможные попытки перемещения цветных металлов в соседнюю страну, представленные документы правоохранителями были изъяты для проверки.

Также будет проверено происхождение обнаруженного товара.