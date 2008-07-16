Ющенко принял в гражданство Украины 278 человек

7 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о принятии в гражданство Украины 278 человек, из них 14 несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по информации Службы Секретариата Президента Украины по вопросам гражданства, в гражданство приняты представители 36 национальностей, самые многочисленные из которых русские (31%), армяне (20%), азербайджанцы (9%), молдоване (7%).

Они приехали в Украину из 28 стран, из которых из Российской Федерации - 19%, Республики Армения - 14%, Республики Молдова - 13%, Азербайджанской Республики - 13%, Республики Узбекистан - 12%.

На протяжении текущего года по решениям Президента Украины приняты в гражданство Украины 1589 человек, принадлежащие к 66 национальностям, наиболее численными из которых являются русские (32%), армяне (16%), азербайджанцы (9%). Для приобретения гражданства Украины иностранцы и лица без гражданства приехали из 40 государств (из Российской Федерации - 22%, Республики Армения - 13%, Республики Узбекистан - 11%, Республики Молдова -11%, Азербайджанской Республики - 11%). Среди лиц, принятых в гражданство в 2008 году, - 42 беженца.

В целом в течение этого года по решениям Президента Украины, органов внутренних дел, дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за границей получили гражданство Украины более 20000 человек. Прекращено гражданство Украины 2322 лицам.

Законодательством Украины о гражданстве установлено, что получение гражданства Украины осуществляется иностранцами и лицами без гражданства на основании указов Президента Украины и решений органов внутренних дел соответствующего уровня, решений руководителей дипломатических представительств или консульских учреждений Украины за границей, а прекращение гражданства Украины осуществляется исключительно на основании указов Президента Украины.