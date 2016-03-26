Во Львовской области возле автотрассы нашли минометные мины времен Второй мировой войны

Во Львовской области возле автотрассы «Броды – Тернополь» обнаружили две 82 мм минометные мины времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 25 марта в селе Гаи Бродовского района во время земляных работ на обочине автотрассы «Броды-Тернополь» (в трёх метрах от дорожного полотна и двух километрах от жилых домов были обнаружены две 82 мм минометные мины времен Второй мировой войны.

Обнаруженные боеприпасы были оперативно изъяты и обезврежены.