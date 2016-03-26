Переговоры Керри и Путина по Савченко прошли успешно – адвокат

Об этом в эфире телеканала Интер сообщил адвокат Савченко Илья Новиков, передает LB.ua.

По его словам, решение о судьбе украинской летчицы будет принято российским руководством в течении двух недель.

"По моим сведениям, его переговоры, в части касающиеся Надежды Савченко, прошли успешно. Была озвучена на переговорах публично дата, когда будет определен способ, которым она вернется в Украину", - сказал Новиков.

Это не означает, что Савченко в течении двух недель вернется в Украину, отметил адвокат. В этот период будет всего лишь принято решение российским руководством о порядке обмена.

"Вроде бы тенденция хорошая", - добавил Новиков.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.