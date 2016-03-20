Оккупанты могут устроить из Донецка кибератаки против украинских интернет-СМИ - разведка
16:08, 20 марта 2016Общество
1940 0
Оккупанты завезли в Донецк программно-аппаратный комплекс для проведения кибератак против украинских интернет-СМИ.
Оккупанты на Донбассе могут устроить кибератаки украинских интернет-СМИ / fotokanal.com
Об этом заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как говорится в сообщении, с целью ограничения доступа населения временно оккупированных территорий востока Украины к украинским СМИ, представленным в Интернете, в Донецк доставили мощный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения распределенных кибератак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
Читайте такжеМоскаль заявил, что на его сайт третьи сутки осуществляется DDoS-атака
За проведение актов «кибертерроризма» против информационного пространства Украины непосредственно отвечает «начальник отдела информационной изоляции района боевых действий» полковник вооруженных сил РФ Сергей Федченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter