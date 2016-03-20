Оккупанты могут устроить из Донецка кибератаки против украинских интернет-СМИ - разведка

Об этом заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении, с целью ограничения доступа населения временно оккупированных территорий востока Украины к украинским СМИ, представленным в Интернете, в Донецк доставили мощный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения распределенных кибератак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

Читайте такжеМоскаль заявил, что на его сайт третьи сутки осуществляется DDoS-атака

За проведение актов «кибертерроризма» против информационного пространства Украины непосредственно отвечает «начальник отдела информационной изоляции района боевых действий» полковник вооруженных сил РФ Сергей Федченко.