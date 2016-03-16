В РФ заявили об отправке на Донбасс юбилейного путинского "гумконвоя"
Россия намерена 24 марта отправить очередной, 50-й, так называемый «гуманитарный конвой» на оккупированный Донбасс.
Об этом сообщил сегодня глава российского МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.
"Готовится очередной гуманитарный конвой, выполняются все процедуры, согласовываем с Комитетом Красного креста. В плане конвой стоит на 24 марта", - сказал он.
По словам Пучкова, в состав груза «войдут продукты питания и предметы первой необходимости».
"Мы планируем ежемесячно отправлять конвои, в том числе в апреле", - добавил Пучков.
Читайте такжеРоссия обновила технику для доставки "гумконвоев" на Донбасс: очередная "помощь" ожидается в январе
Как сообщал УНИАН, 49-й так называемый «гумконвой» из РФ вторгся на территорию Украины 18 февраля.
Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои».
Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.
Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».