На Донбассе задержали боевика "ЛНР", который воевал вместе с "казаками" (видео)

На Донбассе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали боевика террористической организации «Луганская народная республика».

Как сообщает пресс-центр СБУ, в мае 2014 года злоумышленник присоединился к одной из «казачьих» группировок террористов. С оружием в руках дежурил на блокпостах, проверял документы граждан и автотранспорт.

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Во время наступления украинских войск боевик отказался вместе с другими отступать к Луганску и продолжать воевать. Он сложил оружие и вернулся домой, где скрывался от правоохранителей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.