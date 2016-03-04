На Житомирщине ликвидировали банду торговцев наркотиками и оружием из зоны АТО

Как сообщает пресс-центр СБУ, в банду, организатором которой оказался военнослужащий Вооруженных сил, кроме представителей криминалитета Житомира и Винницкой области входили также капитан Национальной гвардии старший лейтенант полиции.

Злоумышленники организовали две лаборатории по изготовлению амфетаминов. Распространялись психотропы на Житомирщине, Винничине и в зоне проведения АТО.

Ежемесячно производился примерно 1 килограмм синтетического наркотика (ориентировочно 10 тысяч доз).

Читайте такжеСБУ нашла в Киеве 4 схрона с арсеналом оружия "одного из НВФ" и 100 килограммами янтаря

Также члены банды продавали оружие, которое по этому же каналу поступало из района боевых действий.

Правоохранители задержали 6 членов группировки в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 306 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Происходит 9 санкционированных обысков помещений, которые использовались злоумышленниками в Житомире, Бердичеве и Казатине Винницкой области.

Правоохранители уже изъяли готовые психотропы, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков, а также целый арсенал оружия и боеприпасов: автомат Калашникова, пистолеты ПМ и ТТ, 42 гранаты ВОГ до автоматического гранатомета, гранату Ф-1, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех членов группировки.

Читайте такжеНа Луганщине в законсервированной лаборатории по выращиванию марихуаны СБУ обнаружила тайник с гранатами