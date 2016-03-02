Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Краснову

Как передает корреспондент УНИАН, заседание ведет судья Ирина Макаренко.

Также ожидается, что на судебном заседании должно быть принято решение по заявленному вчера защитой Краснова ходатайству об отводе судье Валентине Малиновской.

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Краснов на судебном заседании присутствовал.

Как сообщал УНИАН, председателя общественного корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Вчера, 1 марта, Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова рекомендовали его госпитализировать.

Судья приняла решение перенести заседание на 2 марта.

Позже стало известно, что Краснова после медицинского осмотра в госпитале СБУ в Киеве отпустили.